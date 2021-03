Ndrangheta emiliana, vasta operazione all'alba tra Reggio e Modena

Vasta operazione contro la Ndrangheta emiliana dalle prime ore dell’alba. La Polizia di Stato di Reggio Emilia ed il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Modena stanno eseguendo 10 misure cautelari personali, (7 custodie in carcere, 2 arresti domiciliari ed una misura interdittiva), nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, finalizzata, tra l’altro, all’attività di recupero credito di natura estorsiva e al trasferimento fraudolento di valori agevolando la commissione di riciclaggio e reimpiego di denaro. Tra le contestazioni anche anche il falso ideologico in atti pubblici commesso da pubblici ufficiali e da privati.Nell'operazione 'Perseverance' i poliziotti ed i carabinieri stanno eseguendo altresì 35 perquisizioni nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ancona, Parma, Crotone, Milano, Prato, Pistoia e Latina.I provvedimenti sono stati emessi dal Gip presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna - Direzione Distrettuale Antimafia, sulla base degli esiti delle risultanze di due filoni e che complessivamente vedono indagati 29 cittadini italiani.

