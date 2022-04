Ossa umane in un sacco, medicina legale al lavoro, indagine sulle persone scomparse

Indagini a tutto campo anche nell'archivio delle persone scomparse, in attesa dei riscontri della medicina legale alla quale sono stati affidati i resti umani, costituiti da un teschio e alcune ossa, ritrovati all'interno di un sacco da alcuni passanti tra i cespugli del percorso natura del torrente Tiepido, in località Torre Maina, nel comune di Maranello. Uno stretto lembo di arbusti e di alberi che dividono la Strada Statale Nuova Estense e il torrente. La persona che li ha notati, scossa, ha subito chiamato i Carabinieri di Maranello che ha isolato e perlustrato l'area. Nell'area circostante sarebbero stati rinvenuti anche diversi frammenti di vestiti, presumibilmente da donna. Ma siamo ancora alle fasi iniziale di indagini che già nelle prossime ore, sulla base dei sofisticati riscontri della medicina legale, potrebbero dare un volto e un nome a quella persona.

