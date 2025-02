Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. All'interno vi erano tre persone: non risultano sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118.L'elicottero è precipitato all'interno della proprietà del castello di Castelguelfo, maniero medievale di proprietà della famiglia Rovagnati, fondatori dell'azienda di salumi. La zona era avvolta da una fitta nebbia.Dalle primissime informazioni arrivate ai soccorritori l'elicottero stava decollando e forse dopo un tentativo stava provando a tornare a terra. Sono in corso verifiche su un eventuale piano di volo e sulle informazioni date dal velivolo. Tra le tre vittime del velivolo, Lorenzo Rovagnati, erede della famiglia Rovagnati, titolare dell'omonima azienda di salumi. I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni appezzamenti di terra nei dintorni della struttura.A quanto pare Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese, atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma.