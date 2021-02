Picchia e minaccia la moglie con coltello davanti ai figli: arrestato

E' stato allontanato e non potrà avvicinarsi alla moglie e ai figli il 38enne marocchino che ieri pomeriggio, nel corso di una lite, ha preso a pugni in faccia la moglie e gli si è scagliato contro minacciandola con un coltello da cucina. Una scena terribile quella alla quale hanno dovuto assistere i figli minori di una coppia residente a Castelfranco. Trentotto anni lui, 31 lei, entrambi marocchini. E' stata proprio la figlia di dieci anni davanti alla violenza di quella scena, a chiamare i Carabinieri che in pochi minuti sono giunti sul posto. All'arrivo la lite era ancora in corso e l'uomo è stato immobilizzato. La donna è stata raggiunta dai sanitari e trasportata al pronto soccorso dove le sono state fornite le prime cure conseguenti al trauma facciale dovuto ai pugni. Sul posto è stato sequestrato il coltello da cucina e l’uomo è stato tratto in arresto per lesioni personali e minaccia grave. Anche in questo caso è scattato il codice rosso che rende praticamente immediato l'allontanamento della persona violenta e che costituisce una minaccia per l'incolumità. Oggi, a conclusione della direttissima, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha imposto l’allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.