Richieste pressanti esenzione vaccino: esposto del presidente Ordine medici

Lunedì il presidente dell’Ordine dei Medici Carlo Curatola ha presentato in Procura a Modena un esposto che 'documenta le istanze più significative provenienti dai propri iscritti, da sottoporre all’attenzione dell’autorità giudiziaria'. E' quanto fa sapere in una nota OMCEO Modena.'Sono ventuno le segnalazioni censite nel 2021, tredici quelle già censite tra gennaio e la prima settimana di febbraio del 2022. Un trend che non può lasciare indifferente chi ha il compito di rappresentare il disagio che la professione si trova ad affrontare quotidianamente nell’esercizio del proprio dovere, a tutela della salute della comunità. Fra le fattispecie prevalenti giunte al nostro Osservatorio e rappresentate nell’esposto, spicca una crescente ed intollerabile sequela di atti volti a sollecitare, indurre o coartare i Medici di Medicina Generale al rilascio di certificazioni valide ai fini dell’esenzione dall’obbligo vaccinale.'In relazione alle funzioni esercitate dal medico di medicina generale di rilascio di certificazione medica su disposto normativo che lo designa ed onera ad assumere a svolgere questo ruolo, in un inequivoco pubblico interesse, si crede possa fondatamente ritenersi che quest’ultimo, nell’esercizio delle sue funzioni, possa considerarsi quale pubblico ufficiale. Sarà in ogni caso compito dell’Autorità Inquirente stabilirlo. In tal caso - conclude il presidente Curatola – potrebbe anche configurarsi, nelle esposte fattispecie, l’ipotesi di reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (di cui all’art. 336 c.p.) che potrebbe aprire la strada ad una procedibilità d’Ufficio, superando la necessità di una querela di parte, da sempre ostacolante la perseguibilità degli atti di violenza nei confronti dei medici'.