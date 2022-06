Castelfranco: scontro auto-Apecar in tangenziale, un morto

Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un uomo di 71 anni che a bordo del suo Apecar viaggiava sulla tangenziale di Castelfranco. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, pare che il mezzo a tre ruote, giunto all'altezza di via Muzza Corona sia entrato in collisione frontalmente con un auto suv che procedeva sulla corsia opposta. L'uomo, rimasto incastrato nelle lamiere del piccolo mezzo, è stato subito soccorso dai Vigili del Fuoco per estrarlo dall'abitacolo ma l'intervento dei sanitari del 118 non ha fatto altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia Locale di Castelfranco. La tangenziale è stata riaperta soltanto in tarda mattinanata. Nessuna conseguenza per il conducente dell'auto.