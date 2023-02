Senza biglietto aggredisce il capotreno: denunciato 19enne straniero

Decisivo l’immediato intervento di due uomini delle forze dell’ordine presenti a bordo treno, liberi dal servizio

Ieri, 9 febbraio, la polizia ferroviaria di Bologna Centrale ha identificato e denunciato un cittadino straniero di 19 anni che poco prima aveva aggredito un capotreno in servizio a bordo di un convoglio della linea Bologna–Vignola.



Il 19enne, sprovvisto del biglietto, per sottrarsi all’identificazione ha violentemente spintonato il ferroviere facendolo cadere a terra per poi cercare di allontanarsi appena il treno è giunto nella stazione di Ponte Ronca.



L’immediato intervento di due uomini delle forze dell’ordine presenti a bordo treno, liberi dal servizio, ed il successivo intervento della pattuglia Polfer e degli operatori della Polizia Locale Unione Reno-Lavino, ha permesso di identificare e denunciare lo straniero, il quale è stato denunicato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.













Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.