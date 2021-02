Slavina sul monte Giovo, morto un escursionista

E' morto uno degli escursionisti soccorsi sul versante del monte Giovo, nei pressi del lago Santo (comune di Pievepelago), travolti da una slavina intorno alle 12 di oggi.Soccorso Alpino e Carabinieri impegnati nella zona dopo l'allarme avevano individuato e raggiunto l'area zona dove erano presenti due escursionisti travolti e dalla quale era partito l'allarme. Entrambi erano stati messi in salvo. Le ricerche, proseguite per la ricerca di altri escursionisti presenti in zona, hanno portato al rinvenimento di un corpo senza vita sotto la neve. Un escursionista di un altro gruppo. Le verifiche, ancora in corso, si stanno concentrando su tutta l'area interessata dall'evento. Ricerche rese difficili anche dalla scarsa visibilità in molti puntiNotizia in aggiornamento