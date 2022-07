Tragedia in provincia di Prato: malore in casa, muore a 14 anni

Tragedia in provincia di Prato. Una ragazza di 14 anni, Viola Lofria, è morta ieri intorno alle 19 all’interno della sua abitazione a Vaiano vittima di un malore improvviso.La ragazza era in casa insieme a una amica e si era allontanata un attimo in camera sua al piano superiore. Non vedendola tornare l'amica si è recata in camera e l'ha trovata a terra priva di sensi.Immediati i soccorsi: sul posto un'ambulanza e l’elisoccorso. La giovane, nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, è deceduta dopo poco durante il trasporto in ospedaleLa ragazza, come riporta La Nazione, era in cura all’ospedale Meyer dove di recente le avevano diagnosticato una miocardite.