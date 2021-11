Travolge e uccide donna in bicicletta e fugge: si cerca il pirata

Una tragedia che colpisce quanto come il gesto di una persona che alla guida di un auto ha travolto e ucciso una donna in sella alla sua bicicletta e fuggita senza prestare soccorso. E' nuovamente successo nella notte, la scorsa, intorno all'una, a Modena, nel tratto urbano di via Vignolese, in zona San Lazzaro. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale una donna di 52 anni è stata colpita da un auto in transito. Un impatto violento che non le ha lasciato scampo. I sanitari giunti sul posto dopo pochi minuti, non hanno fatto altro che constatarne il decesso. Da subito è scattata la ricerca del pirata, attraverso testimonianze e la raccolta delle telecamere di videosorveglianza, lungo gli assi viari della vignolese e delle strade ad essa collegate. Oltre all'omicidio stradale il pirata dovrebbe rispondere di omissione di soccorso.