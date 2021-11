Donna travolta e uccisa a Modena: trovata l'auto pirata

La polizia locale di Modena ha trovato l'automobile che nella notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso in via Vignolese una ciclista 52enne, Gorica Dilic. Grazie ad alcuni elementi dell'auto sul luogo dell'incidente e dopo aver ascoltato le testimonianze di alcune persone ed esaminato le immagini della videosorveglianza, i vigili hanno trovato l'auto pirata parcheggiata. Il veicolo è stato subito posto sotto sequestro, a disposizione della Procura. L'automobile risulterebbe intestata a una persona residente a Modena ed è stata individuata nei pressi dell'abitazione di un familiare.Gorica Dilic lavorava come cuoca in un ristorante, stava rientrando a casa in bicicletta. Lascia due figli.