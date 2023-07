Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I due fratelli Baltieri sarebbero morti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, al culmine di una lite per motivi ancora ignoti. Il padre, entrando nell’appartamento di via Brigata Piemonte, ha trovato a terra uno dei suoi figli in una pozza di sangue e, pensando a un malore, ha chiamato i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato in casa, ha constatato il decesso del giovane. In un’altra stanza della casa è stato poi rinvenuto il cadavere del fratello, freddato con un colpo alla testa.I fratelli Baltieri in origine erano tre. Oltre a Edoardo e Patrizio c’era anche Leo, il fratello maggiore: cinque anni fa è morto in seguito a una malattia.