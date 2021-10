Associazione religiosa sfrattata: 'Attacco al vescovo Olumide Johnson'

L’Associazione Religiosa Missione Anime per Cristo replica a quanto pubblicato da La Pressa sullo sfratto avvenuto nei giorni scorsi dai locali di via Castellotti. Ecco la versione della associazione.La storia è iniziata nel 2015 con la stipulazione di un contratto di promessa di vendita “Rent to buy” (prezzo intero di vendita scalato tramite pagamento mensile) tra l’associazione religiosa, “Missione Anime per Cristo” e l’Impresa Edile “Idea”.L’Associazione religiosa, appena avuto una difficoltà con il pagamento mensile alla fine del 2018, pari a 26.000 più 2.300 euro, richiesti dal Giudice per le spese legali, ha fatto una prima richiesta di usare la metà della quota usata come garanzia, di 30.000 euro, e pagare il rimanente in trance. Questa richiesta fu respinta dell’impresa edile, e il loro amministratore ha risposto con una seconda richiesta: pagare 24.000 euro, con assicurazione che, una volta pagata tale quota, il debito sarebbe risultato pagato. La Missione ha provveduto la somma di 24.000 euro, ma l’impresa, malgrado l’incasso dell’assegno e la parola data, ha continuato con la procedura di sfratto.I Giudici ci hanno mandato al procedimento della mediazione. Nel giorno prestabilito per la Mediazione, la Missione aveva già provveduto al pagamento dell’intera quota dei mesi arretrati, ma l’Impresa Edile Idea si è ostinata a rifiutare ogni intervento del Giudice per la Mediazione. Il Giudice si è quindi visto costretto a rimandare tutto in tribunale. Nel giorno dell’udienza, che aveva obiettivo di chiudere il caso, il Giudice assegnato ha chiesto se eravamo in possesso dei soldi per risanare il debito, noi abbiamo presentato l’assegno con tutti i soldi, ma immediatamente il loro legale ha richiesto al Giudice una breve pausa per parlare con il nostro avvocato, il Giudice acconsentì. In questa riunione privata tra il loro e il nostro legale, con la presenza dei rispettivi rappresentanti dell’associazione religiosa e dell’impresa edile, il loro avvocato e l’amministratore dell’azienda hanno espressamente detto che non avrebbero preso l’assegno, sostenendo che mancavano circa2.000 euro. Dopo varie insistenze, si è deciso che entrambi gli avvocati chiamati in causa avrebbero avuto un’udienza in privato con il Giudice, promettendo al nostro avvocato che avrebbero riportato il calcolo giusto della somma.In seguito ci sarebbe stata una seconda riunione, mai avvenuta, ma anzi, hanno tirato fuori una somma irreale, pretendendo che la Missione pagasse altri 10.000 euro per le spese legali al loro avvocato, per poter chiudere il caso.Questo è stato per mettere in difficoltà la Missione, in quanto ogni impegno per risolvere il caso si è dimostrato infruttuoso a causa della loro assoluta mancanza di volontà nel trovare un accordo. Senza mettere in considerazione tutte le spese di ristrutturazione dello stabile in questione. Nel 2019 abbiamo anche chiesto, mediante lettera, un intervento al Sindaco di Maranello, per poter intermediare con l’azienda, ma anche questo senza alcun risultato. Anche quando arrivò l’avviso di obbligo di sfratto, tramite il nostro legale, abbiamo chiesto la possibilità di avere dai sei ai dodici mesi, con pagamento anticipato, oltre che quello mensile, per poterci organizzare per lasciare lo stabile, ma anche questa richiesta fu rigettata, senza validi motivi.La loro intenzione è sempre stata quella di mandare la Missione fuori dallo stabile, infatti, il loro stesso amministratore ha confessato di non conoscere il motivo per cui il loro legale abbia sempre rifiutato qualsiasi tipo accordo, aggiungendo che in Maranello, molte figure influenti non tollerano la presenza del Centro Cristiano di Anime per Cristo nel Territorio; sfrattando una Missione che si è dedicata, spiritualmente e socialmente per quindici anni in Maranello. Questo è un atto di ingiustizia, bigottismo, ingratitudine, intolleranza, oppressione e razzismo.Non è stata mai menzionata, né in sede legale, né in privato, che la somma da pagare di 100.000 euro, riportata nel precedente articolo. Tale somma è stata da loro inventata di sana pianta per diffamazione. Siamo in possesso di materiale audio delle varie riunioni e udienze avvenute tra l’Associazione religiosa e l’Impresa Edile, con tanto di dichiarazioni loro e del giudice, già in mano alle autorità necessarie. Infatti è in corso una denuncia penale da parte del Vescovo Olumide Johnson nei confronti del Sig. Luciano Palladini, amministratore dell’Impresa Edile Idea Srl, e la denuncia all’Ordine degli Avvocati contro il loro legale per la mancanza di professionalità e per interessi personali che hanno intralciato ogni possibilità di soluzione. Abbiamo tutte le ragioni per credere che dietro a tutta questa vicenda ci siano motivi di odio verso la figura del Vescovo Olumide Johnson.