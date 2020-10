Beve troppo, fermato alla guida aggredisce i Carabinieri: arrestato

Ieri sera, poco dopo le 20.30, i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un trentacinquenne di Sassuolo, già noto alle forze di polizia, per i reati di violenza resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, dopo aver effettuato la prima prova dell’etilometro con esito positivo, con un tasso di 1,1 g/l ha iniziato a minacciare gli operanti impedendo loro di effettuare la seconda prova prevista. Accompagnato in caserma per gli ulteriori accertamenti, ha proseguito la sua condotta violenta contro gli operanti, aggredendoli e lanciando contro di loro oggetti e sedie. L’uomo, dopo essere stato definitivamente bloccato, e’ stato tratto in arresto e ristretto nella camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.E' andata male anche ad un altro soggetto in stato di ebbrezza. Questa volta a Carpi. Il protagonista è un 52enne che è entrato in un garage per rubare una bicicletta. Riuscito nell'intento è fuggito in sella al mezzo ma il suo stato di alterazione psicofisica era tale da sbandare e cadere rovinosamente al suolo, battendo la testa e consentendo al proprietario, che si era messo all'inseguimento a piedi, di raggiungerlo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno riconsegnato la bicicletta al proprietario, identificando il malfattore che ora dovrà rispondere di tentato furto in abitazione.