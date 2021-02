Carpi: chiuso circolo privato, assembrate 22 persone a giocare a carte

Erano in 22, assembrati all'interno di un circolo privato in via Cattani, in un orario che di quel circolo non consentiva nemmeno l'apertura. Intenti a giocare a carte, apparentemente inconsapevoli dell'irregolarità di tale situazione. Della quale i Carabinieri si sono accorti osservando, nel corso di un servizio perlustrativo in zona, il particolare via vai, da e per il circolo. L'ingresso nel locale ha confermato i loro sospetti. All'interno i militari hanno contato 22 soci del circolo, tutti intenti a giocare carte, 'pericolosamente assembrati' - fa sapere il comando di Compagnia di Carpi.Il gestore del locale e tutti i presenti sono stati sanzionati ai sensi delle disposizioni vigenti assunte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. All’esercizio pubblico è stata imposta la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.