Carpi: guida senza patente con 5 passeggeri a bordo, forza il posto di blocco e si schianta

Guai grossi, ma le conseguenze potevano essere ben più gravi, per il conducente dell'auto, appena maggiorenne e senza patente che poco prima delle 5 della mattina guidava un auto con 5 passeggeri a bordo, suoi coetanei. Tutti residenti nel reggiano. Giunti in via nuova Ponente, alla vista del posto di blocco dei Carabinieri predisposto dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, decidono di non fermarsi all'alt e accellerano. Scatta l'inseguimento. nelle strade verso il centro città. ll veicolo rappresenta un pericolo per altri utenti. Le sirene d'ordinanza avvertono del rischio. Il veicolo viaggia fortissima velocità, viene tenuto a breve distanza dalla Gazzella, fino a quando, giunto in via Lunga, sbanda e finisce fuori strada, nella scarpata sulla desra.I Carabinieri raggiungono il mezzo. All’interno dell’abitacolo ci sono sei ragazzi. Fortunatamente nessuno di loro riporta ferite. Il conducente, privo di patente di guida perché mai conseguita, viene denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi all’alt e per aver trasportato sul veicolo più persone rispetto a quanto consentito dalla carta circolazione.Sul posto è stato fatto intervenire subito personale del 118, ma fortunatamente i giovani sono risultati tutti illesi. Il veicolo danneggiato è stato recuperato dal soccorso stradale e restituito.