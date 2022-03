Carpi: alla guida con tasso di alcol 5 volte oltre la soglia limite

Modena, Formgine, Carpi. Sono solo alcuni dei comuni in cui emergono i maggiori risultati della serie di controlli notturni messi in campo negli ultimi due giorni dai Carabinieri sulla rete viaria della provincia

Oltre ottanta i veicoli controllati, con tre patenti ritirate per la sospensione e un veicolo sequestrato per la confisca. A Formigine, alle 2 della notte di ieri, il conducente di un’autovettura è stato controllato dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché sorpreso con un tasso alcolico di oltre 1.70 g/l. ACarpi, nella tarda serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno fermato il conducente di un’autovettura alla guida sotto l’influenza dell’alcool che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro.Sempre a Carpi, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno fermato nel centro urbano il conducente di un’autovettura risultato positivo all’alcooltest con un tasso alcolico di oltre 2,50 g./l, ovvero 5 volte superiore al consentito dalla legge per un adulto (0,50), Oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, all’uomo è stata applicata anche la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.Ancora a Carpi, un 50enne è stato controllato in circolazione nel centro cittadino e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm.. L’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.