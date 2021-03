Tragedia a Carpi: imprenditore muore schiacciato da un albero

Pare stesse estirpando e rimuovendo delle piante dal proprio terreno con il proprio trattore, a Migliarina di Carpi, quando per cause ora al vaglio dei Carabinieri una di queste piante lo abbia travolto, procurandogli ferite mortali. La vittima è un imprenditore di 61 anni, Massimo Magnani, titolare Luc&Bel, importante azienda del Biomedicale carpigiano. Apparso subito grave, l'uomo è stato raggiunto dall'elisoccorso ma all'arrivo dei sanitari per lui non c'era più nulla da fare. Lo scorso anno Magnani era sopravvissuto al Covid dopo un mese in ospedale. Lascia la moglie e una figlia.