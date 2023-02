Carpi, rubarono borsetta da un'auto: denunciati 3 stranieri irregolari

Sono stati rintracciati presso un’abitazione, in cui sono soliti dimorare nelle ore notturne

La polizia di Carpi ha denunciato due cittadini stranieri di 40 e 45 anni per furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono alla sera del 24 gennaio scorso, quando la Squadra Volante è intervenuta in via Carlo Marx per il furto di una borsetta su un’autovettura in sosta attraverso la forzatura del finestrino anteriore.



A seguito di denuncia da parte della vittima, è stata avviata un’indagine, con l’ausilio delle immagini del circuito di videosorveglianza, che ha permesso di chiarire la dinamica dei fatti e di individuare i due responsabili.

Nella mattinata del 7 febbraio scorso, i due uomini sono stati rintracciati presso un’abitazione, in cui sono soliti dimorare nelle ore notturne. Con loro si trovava un’altra persona di 39 anni, irregolare, denunciata a sua volta in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.

I tre stranieri sono stati muniti di decreto di espulsione.





