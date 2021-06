Carpi, si è vaccinato il sindaco Bellelli: 'E' toccato a me'

'Oggi é toccato a me! 15 minuti, cordialità, professionalità e la sensazione di essere parte di una grande battaglia, anche di civiltà. Grazie agli operatori, ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando per la campagna vacccinale'. Così il sindaco di Carpi Alberto Bellelli annuncia sui social la sua avvenuta vaccinazione questa mattina.

