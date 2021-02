Carpi, truffe agli anziani: arrestati due nomadi pluripregiudicati

Arresti domiciliari per due persone oggi, un uomo di 35 anni, originario di Correggio, ed una donna di 62 anni, originaria di Gonzaga, entrambi nomadi pluripregiudicati. I due, il 15 ottobre 2020, il 2 e il 3 novembre 2020 e il 23 dicembre 2020, anche fingendosi operatori sanitari dell’ospedale di Carpi con funzioni di controllo igienico dei locali, sarebbero riusciti ad ottenere l’accesso nell’abitazione di quattro anziani (due a Soliera, uno a Carpi e uno a Cavezzo) e, dopo averli distratti, li avrebbero derubati dell’oro, dei soldi e – nell’ultimo caso – del portafogli sfilandoglielo dalla tasca con la tecnica dell’abbraccio. Il modus operandi adottato in questi casi è sempre lo stesso; uno di loro suona al citofono, si qualifica come operatore dell’ospedale di Carpi e chiede all’anziano di entrare in casa, con il pretesto di dover verificare la corretta igienizzazione all’interno dell’abitazione. La donna entra seguita dall’uomo, più giovane, che indossa una tuta con cappuccio e che si presenta come un collega: i due falsi operatori chiedono di ispezionare le stanze. La vittima acconsente e li accompagna nelle stanze della propria abitazione e mentre uno dei due malfattori la distrae, l’altro inizia a frugare in ogni cassetto e ad impossessarsi di ogni genere di valore. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare i due responsabili ed attribuire loro le responsabilità di cui fatti in incolpazione. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno consentito al Gip Bentivoglio, l’emissione delle due misure cautelari che stamattina, alle prime luci dell’alba, sono state eseguite dai militari.