Carpi: viola divieto di avvicinamento alla ex moglie: denunciato

Si era recato a casa dell'ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento, aveva tentato di accedervi dalla porta dando calci e pugni, ma l'allarme dei vicini di casa lo ha fatto desistere e allontanare. Il protagonista della vicenda, accaduta ieri sera, è un 45enne tunisino, I Carabinieri, chiamati da alcuni residenti, sono giunti sul posto ma non lo hanno trovato poichè l’uomo, avvedutosi, si era dato alla fuga. È stato rintracciato poco dopo in un parco della città, identificato e denunciato alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere dell’inosservanza dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure cui era stato sottoposto qualche mese fa poiché indagato per atti persecutori.

