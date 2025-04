Casinalbo, sequestrato esemplare di Tartaruga alligatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I carabinieri hanno sequestrato un esemplare di Tartaruga alligatore (Chelydra serpentina) di oltre 50 centimetri di lunghezza. L’esemplare è stato raccolto, su segnalazione telefonica di un passante, dai volontari del Centro il Pettirosso a Casinalbo di Formigine. Sono in corso indagini per cercare di risalire al responsabile dell’abbandono ed al momento l’esemplare è stato temporaneamente affidato in custodia al Centro il Pettirosso.

Si ricorda che questa specie di animali è considerata pericolosa ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 19.04.96 e pertanto la detenzione è proibita. La sua presenza nel luogo di rinvenimento è da imputarsi, con ogni probabilità, ad un abbandono da parte di chi l'aveva illecitamente acquisita, perché divenuta di grandi dimensioni e particolarmente aggressiva.

Il responsabile dell’illegale detenzione dell’esemplare rischia una sanzione penale che prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 15.000 fino a 300.000 euro, oltre alla pena prevista dal Codice Penale che punisce chi abbandona gli animali.