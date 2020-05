Castelfranco, capogruppo Lega smentisce colleghi: 'Lesa mia immagine'

'Ciò che affermano i due consiglieri non è esatto e viene a ledere la mia immagine e quella del Movimento che rappresento'. Così la capogruppo della Lega a Castelfrancoreplica ai due colleghi consiglieriche ieri con una nota stampa ( di cui abbiamo dato conto ) hanno chiesto le sue dimissioni.'Sin dall'inizio della emergenza Covid 19 in sede di conferenza di Capigruppo, su mia proposta condivisa subito e più volte confermata da tutti i capigruppo, e della quale i due consiglieri erano stati informati, sono stati messi a disposizione i fondi dei gruppi consigliari per azioni a sostegno di cittadini, famiglie in stato di necessità - spiega la capogruppo Lega -. Nel Consiglio comunale del 23 aprile al quale erano presenti anche i due consiglieri, oltre a ribadire la disponibilità a devolvere i fondi del nostro Gruppo consigliare per iniziative a sostegno di cittadini e famiglie in stato di bisogno, chiedevo lo stato di fatto dell'erogazione dei 'buoni spesa' ed annunciavo una ulteriore mia proposta di devolvere il gettone di presenza sempre e se utile anche tutti quelli a venire ad un 'fondo emergenziale Covid' ed annunciavo di aver presentato specifica richiesta atti urgente sull'argomento 'buoni spesa''.'Aggiungo anche - continua Cristina Girotti Zirotti - di avere presentato diverse mozioni tese ad ottenere una drastica riduzione della tassazione in capo ai cittadini ed imprese ed al fine di rivedere il bilancio 2020 onde reperire somme destinate ad iniziative e progetti che non hanno potuto avere luogo a causa delle limitazioni imposte dal covid 19 da destinare a un fondo a sostegno delle attività produttive e dei cittadini, tutte consultabili sul sito web del Comune. Tutto ciò che affermo è riportato negli atti ufficiali del Comune di Castelfranco. Ogni opportuna azione a tutela della mia persona e del Movimento che rappresento sarà valutata e intrapresa nei confronti di coloro che creano notizie false e tendenziose'.