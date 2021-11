Castelnuovo Rangone e Montale: negli scatti il paese di ieri e di oggi

Domenica pomeriggio (14 novembre) alle 16 presso l’Auditorium Renzo Bavieri in Piazza Giacomo Brodolini a Castelnuovo Rangone si terrà presentazione del volume fotografico di Marco Gibellini 'Castelnuovo Rangone e Montale, ieri e oggi'. Saranno presenti, oltre alle autorità cittadine gli autori Marco Gibellini, Marco Venturelli e il fotografo Fabrizio Annovi.Il volume rappresenta un viaggio intenso, coinvolgente, per certi versi malinconico, che propone luoghi cari ai castelnovesi in una veste che a tanti sembrerà inedita. Il paese in bianco e nero nelle foto del secolo scorso ha un fascino speciale. Nelle pagine si trova una Castelnuovo e una Montale che non ci sono più, inevitabilmente avvolte nel flusso del tempo. Il libro non nasce per fare confronti: la modernità ha consegnato una dimensione del tempo diversa, fatta di profondi quanto rapidi cambiamenti che mutano la società ben oltre quel che può essere il naturale scorrere del tempo. 'Il fine di questa raccolta di immagini è un altro, è fare memoria, riscoprire le radici del nostro territorio, passaggio obbligato per evolversi e continuare a crescere, per immaginare il futuro - spiega nella sua prefazione il sindaco Paradini -. Dietro a ogni pietra posata, ad ogni albero piantato, ad ogni strada nuova costruita, ci sono uomini e donne che hanno sognato e sudato per lasciare una città migliore ai loro figli, persone che si sono spese per rendere più libero, più accogliente, più solidale, il paese da consegnare alle nuove generazioni, affinché possano recuperare la memoria della loro storia ed esserne fieri'.