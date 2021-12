Castelvetro, rogo in una villetta: ricoverati madre e figlio

Un incendio alle 20 di questa sera è scoppiato all'interno di una villetta di via Pavese a Castelvetro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme all'ambulanza e all'automedica del 118. Evacuate tutte le persone presenti nel fabbricato: una donna e il figlio, residenti in due diversi alloggi, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti a causa del fumo inalato. Si registrano danni rilevanti a parte delle strutture.