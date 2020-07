Cavezzo: centri estivi, baby sitter e Covid. Due pesi due misure

Gentile Direttore,sono un Docente di Scienze Motorie, allenatore di Pallavolo e Consulente per l'organizzazione di centri estivi di importanti organizzazioni sportive (tra le quali Asd World Child di Modena). Ho aiutato nell'estate corrente alcune famiglie del territorio di Cavezzo i cui figli non erano potuti rientrare nei centri estivi comunali e/o parrocchiali a trovare una soluzione per far trascorrere in serenità alcune mattinate di socialità ai figli nel rigoroso rispetto delle ordinanze Nazionali e Regionali relative al Covid di cui al DpCM 17/05/2020, Ordinanza Regione Emilia Romagna del 30/04/2020, protocollo regionale per attività ludico ricreative 3-6 anni.Nello specifico, dopo un attento studio della normativa e richiesta di consulenza all'Amministrazione Comunale, ho individuato nell'attività di Baby-Sitter Sharing l'opportunità per dar lavoro in qualità di collaboratrici occasionali iscritte all'Inps a ragazze giovani del posto, opportunamente formate con attestato regionale per la normativa anti-covid, e per consentire alle famiglie una soluzione concreta nell'interesse delle esigenze dei figli, anche come risparmio economico indicando le opportunità del Bonus Baby-Sitter.Dopo una serie di telefonate anonime o di finta richiesta di informazioni alla proprietaria dell'abitazione presso cui è attivato il servizio, con appostamenti di auto all'ingresso dell'abitazione e, aspetto ancora più antipatico, telefonate ai genitori delle bambine tenute dalla baby sitter con invito ad iscriversi ad un altro centro estivo, in data odierna l'amministrazione comunale ha telefonato alla proprietaria in via preventiva per una 'segnalazione ricevuta' dello svolgimento di un centro estivo presso la propria abitazione.Il sottoscritto si è prontamente recato negli uffici comunali per avere conto del nominativo legato alla segnalazione e il cortese addetto in servizio ha motivato la telefonata della collega con controlli preventivi di un suo collega tramite siti Social (Facebook e Instagram).In relazione alla ripresa di focolai isolati che mettono anche in apprensione i genitori nell'immediato e pongono dei dubbi sull'ordinata ripresa delle attività scolastiche nel prossimo settembre, ai genitori stessi è stato riferito che nel territorio vi sono privati che gestiscono centri estivi per l'infanzia privi di autorizzazioni all'esercizio di attività e privi di personale formato anti-Covid ed è stato detto loro di non diffondere la notizia.Da cittadino ho opportunamente fatto emergere tale anomalia all'amministrazione. Nonostante ciò emerge il rammarico che chi con etica e deontologia professionale si offre per tutelare i minori e le rispettive famiglie nel rigoroso e puntuale rispetto delle normative per offrire un servizio al territorio di supporto alle iniziative comunali viene informato in via preventiva di 'segnalazioni' mentre se chiede di monitorare altre realtà si sente rispondere dall'amministrazione stessa che i controlli nel territorio vanno effettuati solo se le iniziative sono pubblicizzate nei social.In una situazione emergenziale quale quella attuale sia dal punto di vista sanitario che economico con un grande carico per le famiglie dispiace da genitori e da professionisti constatare che anzichè trovare soluzioni economiche e insicurezza a favore di categorie delicate, quali i bambini in età della scuola dell'infanzia, gli stessi bambini, e i rispettivi genitori, vengono visti come opportunità di investimento economico in spregio alle autorizzazioni e alle più elementari norme anti-Covid da persone e/o organizzazione prive di scrupoli che possono godere dell'anonimato.Chiedo di pubblicare presso la testata giornalistica da lei diretta tale notizia allegando le firme dei genitori.Rimanendo a disposizione saluto cordialmente