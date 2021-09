Comuni Area Nord, Fratelli d'Italia spara a zero: 'Inciucio Pd-Lega'

'Apprendiamo con stupore dell’inciucio tra Pd e Lega per l’elezione del sindaco di Medolla, Alberto Calciolari del Pd come presidente dell’Ucman. Dopo aver più volte osteggiato ed ostacolato l’uscita del Comune di Mirandola dall’Area Nord il Pd ha fatto retromarcia, trovando un accordo con la Lega dell’onorevole Golinelli () quale sarà la merce di scambio per questa elezione? Golinelli e il partito del Carroccio spieghino alla cittadinanza e al centrodestra chi sono i loro alleati in Area Nord, la cui gestione di parte ha determinato la riconsegna dell’UCMAN al Partito Democratico, nonostante ci fossero i numeri per eleggere un presidente di centrodestra'. Il durissimo attacco alla Lega modenese dopo i fatti riguardanti la presidenza dei Comuni della Bassa , arriva dal presidente provinciale di FdI, Ferdinando Pulitanò.'È inaccettabile che vengano scaricati i nostri Sindaci per dare credito a esponenti politici lontani dai valori e dalle priorità che da sempre il centrodestra si impegna a promulgare nei Comuni della bassa modenese'.