Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da qui la segnalazione al questore di Modena, che ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza eseguito dai Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro.A Carpi, nel corso dei controlli messi in campo dalle stazioni e dalle compagnie di competenza del comando provinciale di Modena i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, hanno controllato una persona sospetta a bordo di una bicicletta.L’uomo, 56enne, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, che teneva alla cintura dei pantaloni e un coltello a serramanico che teneva del borsello a marsupio.A conclusione degli accertamenti dei Carabinieri, la pistola ed il coltello sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.la pistola ed il coltello a serramanico sequestrati dai Carabinieri a Carpi