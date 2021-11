Covid, 100 contagi a Modena e quattro nuovi ricoveri

In provincia di Modena, su 100 nuovi positivi , 38 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 46 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 con screening sierologico; per 15 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 38, gli asintomatici sono 62. Tre le persone ricoverate in Reparto, una in Terapia intensiva. Si aggiungono 29 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70615.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:Bomporto 1Carpi 11Castelfranco 17Castelnuovo 1Castelvetro 3Cavezzo 1Concordia 1Formigine 8Maranello 1Marano 2Mirandola 1Modena 18Montese 1NonantolaSan Cesario 18San Prospero 3Sassuolo 2Savignano 6Serramazzoni 2Soliera 1Fuori provincia 2Il numero di contagi elevato su San Cesario è legato all’attività di tracciamento su alcuni istituti scolastici che riguardano, in particolare, tre classi di una scuola primaria e una sezione di una scuola dell’infanzia. 'La situazione - spiega l'Ausl in una nota - è costantemente monitorata dal Dipartimento di Sanità Pubblica'.