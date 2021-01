Covid, nel modenese: ad oggi 406 ricoverati e oltre 8600 in isolamento

Ecco Comune per Comune, in provincia di Modena, la mappa dei ricoverati e delle persone in isolamento che hanno contratto il Covid. Le persone ricoverate ad oggi sono 406, 5953 quelle in isolamento e positive e 2690 i contatti stretti di persone positive posti in isolamento. Come si nota dalla tabella, a Modena città si registra il maggior numero di casi di pazienti ricoverati a seguire Carpi, Formigine, Sassuolo e Vignola.