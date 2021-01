Covid nelle Cra, focolaio a Ravarino: già 10 positivi e un decesso

Focolaio Covid nella Cra di Ravarino, struttura che ospita 71 anziani. A darne notizia è lo stesso gestore della struttura, Domus Assistenza, in una informativa ai Consiglieri dell'Unione del Sorbara.'Un operatore della Cra di Ravarino è risultato positivo al Covid ed è stato quindi messo in isolamento già dallo scorso 17 dicembre, a seguito del primo tampone rapido con esito positivo - ha comunicato il gestore -. Martedì 29 dicembre, a seguito del secondo tampone positivo dell’operatore, in accordo con l’Usl, si è quindi iniziato a fare i tamponi molecolari su tutti gli operatori e su tutti gli ospiti. Ad oggi, sono risultati positivi al Covid 10 ospiti su 71 e 3 operatori su 54. I 3 operatori positivi risultano asintomatici. Per quanto riguarda gli ospiti si segnala, purtroppo, un decesso tra i casi positivi avvenuto nella mattinata di oggi, 2 gennaio. Gli altri 9 ospiti positivi presentano sintomi lievi. Oggi si è registrato anche un secondo decesso, ma non per Covid. Gli ospiti accertati negativi sono pertanto 58 e nessuno di loro presenta sintomi; per ulteriori 2 ospiti sarà invece necessario ripetere il tampone perché il primo campione è risultato non idoneo all’analisi; anche questi due non presentano sintomi'.