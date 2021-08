Crolla controsoffitto dell'hotel che ospita profughi afghani: 2 feriti

Grave incidente questa mattina all'Hotel Concordia di San Possidonio dove da ieri sono ospitati 70 dei 100 profughi afgani giunti a Modena.Intorno alle 10 in un corridoio dell'hotel è crollata una porzione di controsoffitto. Due giovani profughi sono rimasti feriti: sono stati portati in ospedale di Mirandola per accertamenti. Sul posto i sanitari del 118, anche vigili del fuoco e carabinieri.Ricordiamo che gli altri 30 profughi sono alloggiati all'Hotel Emilia a Modena.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.