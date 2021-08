Modena, 70 dei 100 profughi afghani saranno ospitati a San Possidonio

Sui 100 profughi afghani in arrivo a Modena 70 saranno ospitati presso una struttura alberghiera del comune di San Possidonio, la restante parte delle persone sarà accolta in una struttura nel Comune di Modena.Si tratta di un gruppo costituito per metà da uomini e metà da donne, tra questi anche nuclei famigliari che trascorreranno il periodo di quarantena previsto per chi arriva dall’estero (10 giorni) ed effettueranno lo screening sanitario, comprensivo di tampone per verificare la presenza di eventuali positività al covid. Per tutto il periodo della quarantena sarà garantita l’attività di sorveglianza condotta dai professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica.“Ci siamo subito attivati per garantire alle persone in arrivo i tutti i controlli necessari sul loro stato di salute e mettere a disposizione, come avviene in queste situazione, le strutture necessarie per ospitarli - dichiara Federica Rolli, direttrice socio-sanitaria dell’Azienda USL di Modena - Gli operatori sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica effettueranno un monitoraggio quotidiano e costante di queste persone, che sono reduci da un viaggio difficile e complesso, molto provante sia dal punto di vista fisico che psicologico: desidero esprimere a nome dell’Azienda l’impegno per farle sentire accolte sotto ogni punto di vista”.