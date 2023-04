Dalla sosta alle fotocopie e alle sale matrimonio: nuove tariffe per i

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alcune ritoccate perché ferme da anni, altre adeguate all’inflazione, altre ancora necessariamente aggiornate causa l’impennata dei costi energetici. Fra le novità, oltre alla semplificazione di alcune casistiche, sconti e agevolazioni nei settori Cultura e Sport per gli studenti della nascente sede carpigiana di Unimore.Qui di seguito alcuni esempi fra i tantissimi (l’elenco completo e dettagliato è sul sito del Comune) delle tariffe che - eccetto i parcometri - sono già entrate in vigore, essendo la delibera immediatamente esecutiva e pubblicata sull’albo pretorio.EDILIZIA PRIVATA – Aumenti riguardano alcuni diritti di segreteria (p. e. da 100 a 150€ alcune Cila, da 140 a 300 i “permessi di costruire”), mentre restano ferme altre voci fra le tante del Settore (come “certificati di destinazione” e le visure degli atti eseguite in ufficio).CIMITERI – Aumenta per esempio del 15€ circa il costo della cremazione a Modena (555 euro per residenti a Carpi e Modena), mentre passa da 17 a 27 il canone annuo luce votiva.SALE COMUNALI – Per il noleggio di sale comunali resta invariato il prezzo pieno (cioè non rientrante in convenzioni e agevolazioni) per quattro ore con custodia, di luoghi come la Sala Ganci del “Mac’é!” (90 euro) la Sala Cimieri dell’Archivio Storico (100€), l’auditorium “Rustichelli” in S. Rocco (120), l’auditorium “Loria” (300) e per un’intera giornata del chiostro di San Rocco (400 con custodia) o il Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio (1.088). Tariffe agevolate per sindacati e associazioni di categoria con sede a Carpi, in caso di iniziative di pubblico interesse, oltre che per scuole e istituzioni pubbliche.

MATRIMONI E UNIONI – Invariato anche il tariffario dell’uso di sale e spazi comunali per matrimoni e unioni civili: la Sala del Consiglio Comunale, che è gratuita per i residenti, costa 103 euro, quella delle Vedute va da un minimo di 350 per i residenti a un massimo di 686 (non residente e di sabato pomeriggio o domenica mattina); per il teatro, le cifre dipendono, oltre che dalla residenza e dalla giornata, anche dall’uso della sola platea o di tutta la sala, variando da un minimo di 412 a un massimo di 1.030 (tutte tariffe Iva esclusa).



PARCOMETRI – L’ampliamento della Zona a Traffico Limitato (Ztl) comporterà per la sosta a pagamento l’introduzione di tariffe diverse a seconda della vicinanza al Centro: all’attuale tariffa di 0,80 l’ora se ne aggiungerà infatti una da un euro (1,20 nel tratto da via Gobetti a piazzale Re Astolfo); invariate le fasce di validità (feriali 9-13 e 15-19:30), la gratuità per i primi 15 minuti, la sosta minima (mezz’ora) e quella massima (4 ore).



FOTOCOPIE – Ci sono anche prezzi che calano: il servizio fotocopie, per esempio, attivo in alcuni istituti culturali (biblioteca, Castello dei Ragazzi, Archivio Storico, Spazio Giovani “Ma c’é!” e Musei) scende da 20 centesimi a 11 nel formato A4 bianco e nero, e da 35 a 30 a 22 l’A3 sempre in bianco e nero (rispettivamente da 30 a 20 e da 60 a 39 il fronte-retro), mentre i prezzi del 2022 varranno per le fotocopie a colori.



MUSEI – Confermati i prezzi d’ingresso 2022 del Palazzo dei Pio: 5 euro intero (3 ridotto) i Musei, 3 (2 ridotto) le mostre, 6 il cumulativo Musei-Mostre (4 ridotto).



CANI – Nessuna novità per i possessi di cani: assegnazione di “microchip” e iscrizione anagrafe costano sempre 5,50, assegnazione “microchip“ e relativa registrazione sempre 3€.



UNIMORE CARPI – Diverse le agevolazioni previste per gli iscritti all’Università degli Studi di Modena e Reggio che frequenteranno i corsi attivati presso la nascente sede di Carpi: dalle fotocopie (gratuite quelle A4 in B/N con carta e “manodopera” fornite dall’interessato, sconto del 10% per tutte le altre casistiche di fotocopie e riproduzioni) al teatro (50% su biglietti e abbonamenti della stagione), e nello sport, dagli impianti ai corsi.