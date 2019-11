Denuncia una lite, arrestato per evasione

Denuncia una lite ma viene arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Il fatto vede protagonista un diciottenne di Novi, agli arresti domiciliari per avere commesso, nel 2018, un furto con strappo.

Il giovane si è recato ieri pomeriggio alla locale stazione dei Carabinieri per denunciare una lite avuta con alcuni parenti in un bar del paese. Ma quando ha reso note le proprie generalità i militari si sono accorti che in quel bar lui non doveva esserci, in quanto obbligato al regime degli arresti domiciliari. Ed è così che la sua denuncia per aggressione verso i parenti ha subito portato all’arresto nei suoi confronti per evasione. E poco dopo anziché aprire la porta di casa, gli è stata aperta la porta del carcere.