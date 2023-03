Diocesi di Carpi e Modena in lutto: è morto don William Ballerini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Don William Ballerini si è spento al tramonto di ieri presso la Casa del Clero di Carpi dove era ospite da diversi anni. Don William aveva 83 anni, era nato infatti a San Martino Spino il 26 gennaio 1940. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1966 da monsignor Artemio Prati. Nei primi anni di sacerdozio ricopre diversi incarichi, cappellano a Novi, Quarantoli, San Possidonio, Mortizzuolo, poi la prima esperienza come parroco “vicino a casa” a Gavello nel 1974.Seguono altri trasferimenti segno di una totale disponibilità e obbedienza Santa Croce, Gargallo, Sant’Antonio in Mercadello poi rettore della Chiesa dell’Adorazione, assistente spirituale dell’Apostolato della Preghiera. Nel 2003 è il vescovo Elio Tinti che affida a don William la sua parrocchia di San Martino Spino fino a che le condizioni di salute gli hanno consentito di sostenere il ministero.Trasferitosi a Carpi è stato apprezzato confessore in Cattedrale e sempre disponibile alle collaborazioni con i Parroci.La camera ardente è stata allestita in Seminario. Si può visitare la salma di don William oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18, oppure martedì mattina dalle 9 alle 12.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera 27 marzo alle 17:30 in San Martino Spino, alle 18 in Duomo a Carpi e alle 19 in SeminarioLe esequie verranno celebrate dal vescovo Castellucci domani alle 14:30 in Cattedrale, a seguire la salma sarà portata a San Martino Spino per un momento di preghiera, che comincerà intorno alle 16:30.Poi il corpo verrà inumato nel cimitero di San Martino Spino.