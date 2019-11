Domenica a caccia di castagne con gli escursionisti di Montefiorino

L'autunno in Emilia vuol dire funghi, tartufo e, soprattutto, marroni. Ecco quindi che gli escursionisti di Montefiorino, che da anni organizzano splendide camminate tematiche in Appennino, invitano chiunque voglia trascorrere una domenica immerso nella natura, ad un'escursione a tema marroni. La chiesa di Vitriola di Montefiorino fungerà da partenza e arrivo, mentre il percorso prevede tappe come la Pieve di Rubbiano, la Chiesetta di Madonna delle Grazie e la Rocca medievale di Montefiorino. Il pranzo sarà rigorosamente tradizionale e si concluderà, neanche a dirlo, con le fantastiche caldarroste.

Queste occasioni d'incontro, ormai sempre più sporadiche, vogliono risvegliare nei cittadini l'amore per il nostro magnifico territorio e per la storia che lo ha segnato. Per info e prenotazioni Flavio Tazzioli al numero 3477584385 o Giordano Chiodi al numero 3355430921