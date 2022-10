E Carpi continua a perdere colpi...

L’abbiamo scritto anche di recente: Carpi come realtà politica, amministrativa ed economica continua a perdere colpi a tutti i livelli e in ogni aspetto della sua realtà civile e sociale.E’ di questi giorni la notizia che un assessore della giunta comunale Bellelli, l’ingegner Marco Truzzi, si dimette per dedicarsi alla professione di ingegnere civile in una azienda privata e una seconda notizia, questa ben più grave e allarmante sul piano dell’ordine pubblico, di un episodio di guerriglia urbana tra bande di pakistani residenti a Carpi che si sono affrontati in via Leopardi armati di coltelli, machete e mazze da baseball.Su questo secondo incredibile episodio, i residenti nella strada, sbigottiti, impauriti e sconvolti, ai giornali hanno parlato di episodi di “guerriglia urbana con accoltellamento all’addome di un uomo trascinato a forza fuori dalla sua auto a lasciato sanguinante a terra, mentre l’amico che si trovava in auto con lui, è stato più volte sbattuto con la testa contro il vetro posteriore dell’auto e lasciato pure lui sanguinante a terra.Due episodi diversi tra loro che testimoniano tuttavia una sorta di scollamento della coesione sociale e di fallimento della tanto sbandierata integrazione etnica, nell’ultimo caso, ma anche lo scarso appeal odierno per un incarico di assessore comunale che un tempo era visto invece come il coronamento di un traguardo di prestigio nella città di residenza e vincolo di appartenenza al partito, nel caso delle dimissioni dell’assessore.Ma queste affermazioni del sindaco, coraggiose ma anche imbarazzate, sono state giudicate da molti come uno scaricabarile sulla Prefettura per una situazione locale “sfuggita di mano e ormai fuori controllo – come ha commentato Massimo Barbi di Forza Italia - dopo anni di tolleranza e di minimizzazione del fenomeno delinquenziale e di microcriminalità sempre più diffusi e riconducibili a precise realtà etniche, quando invece noi abbiamo da sempre sostenuto che era necessaria maggiore energia e presenza del Comune di fronte a questi episodi estranei alla nostra cultura, con l’adozione di ordinanze specifiche per assicurare la sicurezza ai cittadini carpigiani sempre più allarmati”. E’ intervenuta anche la consigliera comunale Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia che ha aggiunto come “la sicurezza deve diventare una priorità della giunta comunale e non una attività secondaria, attraverso opportuni provvedimenti come quello di dotare la Polizia municipale degli strumenti all’avanguardia per svolgere il ruolo di polizia giudiziaria. Al sindaco spetta anche di indicare a tutti una linea di condotta chiara e coerente di contrasto ad episodi criminosi sempre più frequenti ed intollerabili”.Nell’altro caso invece, quello delle dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici, oltre alla sorpresa per dimissioni di cui non sia era avuto sentore, nemmeno annunciate ai consiglieri comunali, resta la singolarità del rientro nel Pd di Simone Tosi dopo esserne uscito un anno fa senza motivi espliciti, proprio in coincidenza con le dimissioni di Truzzi. Le ragioni dello stupore per la coincidenza stanno nel fatto che Tosi, attualmente portavoce del sindaco, nella scorsa legislatura era assessore con le stesse deleghe di Truzzi.Staremo a vedere se i consiglieri comunali della lista ‘Carpi 2.0’ che formano la maggioranza di sinistra con Pd, Verdi e Articolo 1, vorranno dire la loro su questo incidente di percorso della giunta Bellelli proponendo autonomamente nominativi per il nuovo assessore, visto che anche la segretaria del Pd, Daniela De Pietri, ha detto che tutta la coalizione dovrà fornirà indicazioni al sindaco per la scelta del nuovo assessore. C’è attesa dunque per le indicazioni che vorranno autonomamente avanzare trattandosi di consiglieri ‘indipendenti’, estranei dunque alle logiche interne e alle vicende del partito maggiore, il Pd.