'Emergenza-urgenza: la riorganizzazione non risponde ai bisogni della montagna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si pensi al CAU di Fanano dove i residenti di Fiumalbo con un viaggio di circa 30 km devono andare per la 'gestione' di urgenze a bassa complessità.E se l'urgenza diventa Emergenza carichiamo il paziente con automedica che arriva da Pavullo o Vignola e gli facciamo fare altri 60 km per il Policlinico di Modena o per Baggiovara se l'elisoccorso con condizioni meteo avverse non si alza in volo?Un girotondo che penalizza pure la pianura quando si utilizzano le sue risorse.

Maria Cristina Bettini con accesso civico ed Istanza dettagliata di elementi tecnici e normativi ai dirigenti ASL di Modena e Centrale Operativa 118 Emilia Est riaccende i riflettori sull'attivazione in Alto Frignano dell'infermiere 118 mancante nei giorni infrasettimanali nella fascia oraria 8- 20, adeguamento sollecitato da anni e che ha richiesto anche l'intervento del Difensore Civico Regionale. Ma non solo continua l'attivista del Comitato Salviamo l'Ospedale di Pavullo: 'Garantire nero su bianco, con protocolli condivisi tra gli attori della pianificazione sanitaria la presenza della Guardia di continuità assistenziale e

la tempestiva presenza di un mezzo di soccorso avanzato via gomma con la contemporanea assistenza di medico 118 ed infermiere 118 che copra i Comuni di Pievepelago Fiumalbo e Riolunato, tradotto - una postazione ambulatoriale dinamica garantita da medici di emergenza territoriale primariamente dedicati al soccorso. Questo il reale potenziamento della nuova Casa Comunità Alto Frignano'



Maria Cristina Bettini

Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo