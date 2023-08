Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Accertamento che è stato, è ancora e sarà nel prossimo futuro oggetto di discussione e controversie sia nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Modena e sia nel ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale presentato dalla Amministrazione Comunale di Finale Emilia, al fine di accertare lo stato di inquinamento delle falde acquifere e lo sforamento dei parametri delle CSC.'Per quanto la questione della contaminazione delle acque sotto-telo sia oggetto di differenti valutazioni tra i periti del Pubblico Ministero contro i periti di Feronia e ARPAE – spiega il sindaco Poletti - riteniamo che tale operazione di sigillatura sia non solo inopportuna, bensì indebita in quanto renderebbe impossibile qualsiasi altro accertamento nel caso in cui il Giudice decidesse di procedere con la nomina di un suo perito'.'Con l’esposto presentato l’amministrazione comunale intende anche formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti citati, nell’ipotesi in cui, dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti, dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte' - chiude una nota.