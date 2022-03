Fiorano: fermato camion pieno di sanitari e arredi in ceramica rubati

Il Carainieri della stazione di Fiorano Modenese li avevano fermati nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, nel corso di un normale controllo per la prevenzione ed il contrasto di reati contro il patrimonio. Sul mezzo, oltre al conducente, un uomo di 33 anni, viaggiavano altri due uomini, di 29 e 56 anni.Nel procedere al controllo della merce presente sul vano di carico, l’assenza della documentazione di trasporto e di provenienza del materiale ha insospettito i militari, i quali hanno approfondito gli accertamenti scoprendo che tutto il materiale era stato poco prima rubato da un’azienda di ceramica della zona.I tre sono stati tratti in arresto per furto.Nella foto l'ingente quantità di materiale rubato e recuperato dai Carabinieri di Fiorano

