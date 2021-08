Fuga di gas da un distributore Gpl: paura a Carpi

Paura questa mattina per una fuga di gas gpl da un distributore di carburante a Carpi, in via dell'Industria. Il vigili del fuoco, insieme al gestore, sono riusciti ad attivare il sistema di emergenza dell'impianto e hanno intercettato immediatamente la perdita. In via precauzionale sono state evacuate alcune attività commerciali e produttive e limitata la viabilità stradale. Al momento la situazione pare risolta e si sta procedendo alla verifica della presenza di eventuali sacche di gas.