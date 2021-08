Gattino incastrato, salvato dai Vigili del Fuoco con sonda video

Il gattino, ieri sera, era scivolato ed era rimasto incastrato in una intercapedine di un capannone di via Ricerca scientifica a Carpi. Subito l'allarme era scattato ai Vigili del Fuoco. Occasione per loro per esercitarsi in uno scenario reale di ricerca e recupero di persone. Ed in particolare nell'utilizzo di una sonda video in dotazione ai Vigili del Fuoco. Strumento utilizzato per l'esplorazione di pozzi o per la ricerca di feriti tra le macerie di un crollo. Individuata l'esatta posizione del piccolo animale gli operatori stavano procedendo a realizzare un foro per il recupero quando il gattino, spaventato forse dal rumore, ha sfruttato il cavo della sonda per risalire e tornare tra le braccia del padrone. 'Anche questi piccoli interventi, che offrono scenari imprevedibili rispetto a ricostruzioni che si possono fare in sede di addestramento' - sottolineano gli operatori - 'sono utili a preparare i Vigili del Fuoco nell'uso più versatile della strumentazione nelle emergenze'