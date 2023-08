Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A Palagano, dal 12 al 15 agosto si svolge la “Festa dei Matti”, che quest’anno è arrivata alla 31° edizione, con grande successo di pubblico e di animazioni proposte, nei quattro giorni della manifestazione. Ospite d’eccezione, Ivana Spagna, che si esibirà in un concerto gratuito domenica 13 agosto.Il Comitato Contrada Aravecchia comincia la sua attività nell’agosto 1991 dalla volontà di circa una trentina di persone di riprendere e organizzare una vecchia festa estiva, nata nel 1969, nei boschi dei Pianacci, denominata “Festa dei Matti” e da quella definizione “ di matti “del Canto I° del poemetto “Palaganeide” che comunemente si associa agli abitanti di Palagano per la loro voglia di scherzare, divertirsi, fare baldoria e festa. Nel corso degli anni la festa si è ingrandita in termini di animazioni proposte e di pubblico, tanto da passare dal centro abitato del nucleo di “Aravecchia” all’area del parco comunale di Palagano.L’ingresso alle animazioni e agli spettacoli è per tutti gratuito.Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il sesto appuntamento che si terrà Venerdì 11 agosto 2023, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo.I musicisti protagonisti del concerto saranno il violinista Marco Ligas e l’arpista Davide Burani con “Elegie e fantasie”, un raffinato programma che metterà in risalto le dolci sonorità di questi due strumenti.Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.Tutto è pronto per l’evento clou dell’estate spezzanese: la ultracentenaria Fiera di san Rocco, che si svolgerà a Spezzano di Fiorano Modenese, da sabato 12 agosto a mercoledì 16 agosto (festa di san Rocco).



Cinque giorni di spettacoli, musica, buon cibo e tanto divertimento per le strade del centro di Spezzano, con una novità, una serata conclusiva speciale, sabato 2 settembre, dedicata ai Pink Floyd, in collaborazione con il Fiorano Cacio.

La 175° edizione della Fiera è organizzata, come ormai da 27 anni a questa parte, dall’associazione Fiera di San Rocco e Leongatto, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese e di diversi sponsor e con il supporto tecnico di GP Eventi.

Tutte le sere, dal 12 al 16 agosto, in piazza Falcone e Borsellino sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiane, preparate sul momento da colorati camioncini. Il 15 e il 16 agosto poi si aggiungerà, in via Fratelli Cervi, lo stand gastronomico con le specialità emiliane, gestito dal gruppo Alpini di Fiorano.





Finale Emilia: due concerti chiudono la rassegna 'Finale Emilia Città della Musica'



Chiude con due concerti in due giorni la rassegna “Finale Emilia Città della Musica”, organizzata dal Comune di Finale Emilia con il contributo di Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Il rinvio, provocato dal maltempo, della scorsa settimana ha infatti posticipato a giovedì 10 agosto alle ore 21.30, l’esibizione nei giardini pubblici De Gasperi del gruppo Spingi Gonzales - band della Bassa Reggiana formata dal cantante Fabrizio Freddi, dal chitarrista Damiano Alberini, dal tastierista Mattia Rubizzi, dalla cantante Rosa Alberini e dalla sezione ritmica con il bassista Simone Gigante e il batterista Demis Castellari – che, da sempre, con ironia, si definisce “la tribute band delle cover band”: omaggi a chi omaggia, e soprattutto grande passione per la musica del passato.

Il giorno successivo, venerdì 11, sempre alle 21.30 e sempre nei giardini De Gasperi, è in programma il concerto del trio strumentale Whole Tone Trio - composto da Elia Garutti alla chitarra, Francesco Alga Zucchi al basso e Federico Bocchi alla batteria - supportato dalla voce della giovane e talentuosa cantante Noemi Tommasini.

Il quartetto crea una miscela di Soul/Blues/Funky unico nel suo genere. Propone un repertorio che spazia dagli autori più celebri del panorama soul come Stevie Wonder, Bill Withers, fino ad arrivare ad artisti più moderni come John Mayer, Amy Winehouse, Alicia Keys e José James, qualche brano originale del trio e ovviamente qualche tributo a grandi artisti italiani come Pino Daniele, Battisti e tanti altri.