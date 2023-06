Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













, ha replicato per il secondo anno la sfida sui go kart.Una cinquantina i partecipanti a questa domenica al kartodromo per il 'Secondo Gran premio Massa Finalese', anche se sulle piste non si sono cimentati tutti i membri del gruppo che si è poi ritrovato a tavola per continuare la festa.Tanti i volti noti della imprenditoria modenese e del mondo dell'associazionismo e della politica della Bassa. Da Fabrizio Stefani a Riccardo Zaccarelli, da Alberto Bolognesi a Roberto Campagnoli ed Euro Barelli, da Roberto Casari a Stefano Zaccarelli e ancora Ivano Manservisi, Alberto Rivetta, Camillo Breveglieri, Pietro Galazzi, Luca Cappello, Paolo Valeri, Fabio Ziosi, Monica Malaguti, Rita Cervellati, Lorenza Zavatti,... Presenti anche il sindaco di San Prospero Sauro Borghi e quello di San Felice Michele Goldoni, ma anche il segretario provinciale della Lega Guglielmo Golinelli e l'ex parlamentare Luca Bellotti.La gara si è svolta in due sessioni. La prima è stata dominata dal giovane Alessandro Barelli che ha anticipato Roberto Campagnoli e il presidente della pro loco di Finale Andrea Carriero.La seconda sezione ha visto primeggiare il sindaco di San Prospero Sauro Borghi davanyi a Pamela Rabacchi e all'ex maresciallo Luca Cappelo.