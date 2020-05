Montecreto: scontro auto-camion, ferito un uomo

Scontro tra auto e camion questa mattina a Rovinella, località della frazione di Acquaria nel comune di Montecreto. Per cause in corso di accertamento un'auto condotta da un uomo si è scontrata con un camion sulla Provinciale. Ad avere la peggio, anche se non sembra in pericolo di vita, il conducente dell'auto estratto dall'abitacolo del mezzo dai Vigili del Fuoco.