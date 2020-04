La mappa dei contagi, 13 nuovi casi in un giorno a Concordia

41 dei 48 nuovi casi di coronavirus verificatisi oggi in provincia di Modena sono in isolamento domiciliare, 6 casi sono ricoverati in reparto e un caso è in terapia intensiva.Un uomo di 85 anni di MontefiorinoUna donna di 77 anni di MontefiorinoUn uomo di 95 anni di Montefiorino (a Montefiorino si era registrato purtroppo un alto numero di casi in una casa di riposo)Un uomo di 80 anni di FormigineUn uomo di 88 anni di ModenaUn uomo di 89 anni di SpilambertoUna donna di 91 anni di CarpiUna donna di 87 anni di CarpiCarpi 7Castelvetro 1Concordia 13 ( il 1 aprile se ne scoprirono 15 in un solo giorno sempre in questo Comune)Fiorano 1Formigine 1Lama Mocogno 3Modena 11Pavullo 4San Felice 2Serramazzoni 1Soliera 1Vignola 2Non residenti in provincia 1Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 763 le persone guarite clinicamente, di cui 403 con anche il doppio tampone negativo