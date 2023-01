Malore improvviso, muore a 62 anni storico tifoso del Carpi

E' stato ucciso sabato notte da un malore improvviso nella sua abitazione. Lutto della società sportiva carpigiana

Lutto a Carpi per l’improvvisa morte del 62enne Francesco Galvano. Galvano era uno storico tifoso del Carpi calcio e fra i fondatori del club 'Quelli del Camper biancorosso': è stato ucciso sabato notte da un malore improvviso nella sua abitazione. Originario di Porto Empedocle di Agrigento, Galvano si era trasferito da decenni Carpi dove aveva lavorato nel settore alimentare.



'La Famiglia Lazzaretti e la Società Ac Carpi si stringono al cordoglio per la scomparsa del tifoso ed amico Francesco Galvano - si legge in una nota del Carpi -. Grande appassionato di calcio, e dei colori biancorossi, Francesco ha seguito il Carpi ovunque ed in ogni categoria. Fra i fondatori del gruppo organizzato “Quelli del Camper Biancorosso“, la scomparsa di Galvano ha lasciato sgomenti dirigenti, collaboratori e calciatori dell’Ac Carpi. Non ti dimenticheremo'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.