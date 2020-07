Medolla, da UniCredit operazione da 750mila euro per la Dimar srl

La Dimar srl, azienda del settore del biomedicale, ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 750mila euro, assistita dalle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia.

Fondata nel 2002, la Dimar è specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi medicali e tecnologie altamente innovative per il trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e della ventilazione non invasiva, al momento annovera tra i propri clienti oltre 125 ospedali italiani, servendo più di 500 reparti (principalmente terapia intensiva, pneumologia, primo soccorso, emergenza, medicina, ematologia e infettivologia, cardiologia e neonatologia), oltre a vari distributori multinazionali che, a loro volta, servono centinaia di strutture in tutta Europa.

Dimar è stata assistita dallo Studio “Mbl professionisti” di Modena, quale advisor finanziario e legale (con un team guidato dal partner Matteo Luppi), specializzato tra l’altro nel settore M&A, operazioni straordinarie e ristrutturazioni finanziarie ed aziendali.

Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione di finanziamento - strutturata con una durata di 72 mesi - saranno utilizzate per finanziare il capitale circolante, anche a seguito dell’improvviso e consistente incremento del fabbisogno produttivo di Caschi CPAP e NIV (per la ventilazione non invasiva), fortemente richiesti per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19. DIMAR inoltre ha in corso investimenti per il raddoppio della capacità produttiva di Caschi e Maschere, che consentiranno di meglio soddisfare le richieste degli ospedali italiani ed esteri.

“Anche grazie a questo finanziamento, Dimar proseguirà il proprio percorso di crescita – evidenzia Maurizio Borsari (nella foto), socio unico e amministratore della società – a ritmi sostenuti. Sarà potenziato il reparto di ricerca e sviluppo, dove sono in corso progetti per la realizzazione di prodotti innovativi che interesseranno il settore per i prossimi dieci anni, oltre all’avvio delle procedure per l’ottenimento delle certificazioni necessarie all’esportazione dei propri prodotti nei Paesi Extra UE. L’attuale pandemia da Covid-19 ha dimostrato l’utilità, la qualità e l’eccellenza dei dispositivi per NIV made in Italy che ora il resto del mondo, afflitto da questa piaga, richiede pressantemente per il trattamento dei pazienti affetti da Insufficienza Respiratoria. Non basta però disporre del dispositivo, occorre anche una specifica competenza all’utilizzo e per questo è necessario rinforzare l’organico dedicato alla formazione e all’assistenza tecnica ai nuovi clienti, seppur ora in modalità remota per la sicurezza sanitaria dei propri collaboratori”.

“Con questo finanziamento – afferma Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit – confermiamo la piena operatività del nostro Gruppo su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto liquidità. Lavoriamo ogni giorno con grande impegno per supportare le imprese del Paese, soprattutto in una fase di emergenza come quella che stiamo attraversando. Questa operazione, in particolare, ci consente di sostenere un’azienda specializzata nella produzione di prodotti e soluzioni di primaria utilità nella lotta contro il Coronavirus: una realtà imprenditoriale che si contraddistingue per innovazione e vocazione all’export di un Made in Italy che riassume in sé il meglio della competenza di ingegno e della qualità produttiva”.